İYİ Parti'den çocuk istismarına tepki

İYİ Parti Gölcük ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklaması Gölcüklü vatandaşların da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen basın açıklamasına İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Serdar Kaman, İYİ Parti Gölcük ilçe Başkanı İsmail Aynacı ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi, kardak kahramanı Ali Türkşen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Adil Gülez, CHP Gölcük ilçe Başkanı İsmet İşeri, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Kocaeli esnaf odaları birliği başkan vekili ve gölcük esnaf odaları birliği başkanı Necmi Kocaman, gölcük muhtarlar odası Başkanı Bilge Saral ve birçok partili katıldı.

Gereken Neyse Yapılsın

İlk olarak konuşan İYİ Parti Gölcük ilçe Başkanı İsmail Aynacı " Son zamanlarda ülkemizde kötü olaylar yaşanıyor. Bizler vatandas olarak susmamalıyız. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Bizler vatandaş olarak sosyal medyadan başka bir şey yapamıyoruz. Daha çok sesimizi çıkaramadık. Gereken neyse yapılsın. Cezaysa ceza kanunsa kanun" dedi

Evlatlarımıza bu özgürlüğü sağlayamadık

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Türkşen “Maalesef bugün burada toplanacak, selam verecek özgürlüğümüz var ama evlatlarımıza bu özgürlüğü sağlayamadık. Biz ülkemizde dolaşan bir çocuğu kendi evladımız gibi kabul etmedikçe bu sorunları çözmenin mümkünü yok. İstediğiniz idamı getirin istediğiniz cezayı getirin, insanları eğitmedikçe, insanların çocukları kendi evladı gibi görmedikçe bu sorunları çözmek mümkün değil. Bizler bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.” dedi

Hükümete Çağrımızdır

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman " Biz farkındalık yaratmak için bir araya geldik. Bu konuda tedbirler alınmasını istiyoruz. Hükümete çağrımızdır. Bu çocukları korumak hükümetin sorumluluğundadır. Dağdaki koyununda sorumluluğu da sizdedir bu çocukların sorumluluğu da sizdedir. Gerekirse muhalefetle birlikte olup bu konu da gerekeni yapmalıdır. Bilimsel anlamda çözüm üretilmeli ve daha uygun çözümler üretilmeli. Kalıcı çözümlerle bu iş çözülmeli. " Konuşmaların sonunda vatandaşlarla birlikte gökyüzüne mavi balon uçuruldu