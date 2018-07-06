"13. Cumhurbaşkanı" ifadesi kaldırıldı

YSK'nin 954 sayılı (mükerrer) kararında, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarına ilişkin YSK 'nın dünkü kararında (952 sayılı karar),Recep Tayyip Erdoğan 'ın "13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespit edildiği ve adına YSK 'ce tutanak düzenlenmesine karar verildiği"nin ifade edildiği hatırlatıldı.

Ancak, tbmm tarafından ilgili yazıyla, "13 rakamına cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı, bu nedenle 13 rakamıyla ilgili tereddütler hasıl olduğu"nun bildirilmesi üzerine, 952 sayılı kararda yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırıldığı kaydedildi.