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Kılıçdaroğlu'ndan örgüte kritik mesaj

Muharrem İnce’nin “onursal başkanlık” teklifinin ardından muhaliflerin beklediği kritik MYK’den olağanüstü kurultay kararı çıkmadı. Bu durumda, gözler İnce ve ekibinin toplayacağı imzalara çevrilirken MYK’de kurmayların imza toplanamayacağı yönünde hemfikir oldukları öğrenildi.

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CHP MYK, İnce’nin genel başkanlık çağrısı ardından ilk kez toplandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’de seçim sonuçları değerlendirildi, İnce’nin lider değişimi çağrısı masaya yatırıldı.

‘Bıçak sırtı’ gerçek değil

İnce ve ekibinin de merakla beklediği MYK’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay kararı alabileceği belirtilmesine karşın beklenen çıkmadı.

Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı yapmayacağı netleşirken, gözler İnce’ye yakın isimlerin toplayacağı imzalara çevrildi. İnce’ye yakın isimlerin delegeleri arayarak destek istedikleri belirtilirken Genel Merkez kaynakları da birçok il örgütü tarafından arandıklarını ve Kılıçdaroğlu’na destek mesajı verdikleri öğrenildi. Ayrıca Genel Merkez kaynakları, imzaların “bıçak sırtı” olduğu söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

‘İmzayı bulamazlar’

MYK üyelerinin ortak görüşünün ise kurultayın toplanamayacağı yönünde olduğu belirtildi. Kurmaylar, seçimli kurultayın gerçekleşmesi için gerekli olan delegenin yüzde 51 imzanın İnce’ye yakın isimler tarafından toplayamayacağını düşünüyor. Kurmayların “Cumhurbaşkanı adayının partiden çok oy alması kadar doğal bir durum yok. Bunu kıyaslamak demek ‘ben partiyle yarıştım’ demek anlamına gelir. Eğer partiyle yarıştıysa bu doğru ama rakibi Erdoğan ise doğru değil. Alınan hem yüzde 22.5 da yüzde 30 da bizim oyumuz. Tüm oylarda hepimizin payı var. Bundan yola çıkarak eleştiride bulunanlar başından beri İnce’nin cumhurbaşkanı olmasına değil partiyle yarışmasına odaklananlardır” yorumunda bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun imza ve kurultay tartışmalarına ilişkin olarak “Kritik dönemlerde parti tabanı iş yapmanı ister. Kavga etmeni değil. Örgütün sağduyusuna güveniyorum” yönünde değerlendirme yaptığı öğrenildi.

‘Polemik yok’ talimatı

Öte yandan Kılıçdaroğlu özel konuşmalarında da kamuoyu önünde İnce ile ilgili polemik yaratacak hiçbir konuya girmeyeceği ve yorum yapmayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına da bu yönde talimat verdiği belirtildi.

Pazar kapalı grup toplantısı

Bu arada 8 Temmuz Pazar günü CHP kapalı grubu Meclis’te toplanarak seçim sonuçlarına ilişkin görüş alışverişinde bunacak. Kapalı toplanacak grupta; Grup Başkanvekilleri, Başkanlık Divanı, Meclis Başkanvekili, kâtip üyeler ve idari amir belirlenecek.

Bugün 10:02 TSİ - Siyaset

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