1 yıldır kayıp aracını bulana ödül!

Körfez'in merkezine park ettiği 41R 1337 plakalı aracı, hırsız yada hırsızlarca bir yıl önce çalındığını belirten Seyfullan Cankıran, " Mitsubishi marka aracımı işten geldim; Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki park alanına park ettim. Gece saat 22-23 sıralarında aracımın çalındığı belirtildi. Emniyete bildirdim. Kamara kayıtlarına göre en son Dilovası çıkışında görülmüş. Ancak aradan geçen zamana rağmen çalınan bu aracım bulunmadı. 95 model bu aracımın bulunmasını istiyorum. Bulana ödül vereceğim. Bu aracımı bulanların 05352322534 numaralı telefona veya emniyete bildirmelerini istiyorum"dedi.