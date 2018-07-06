Çocuk istismarında korkunç tablo!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı verilere göre, Haziran ayında 39 kadın cinayeti işlendi, 24 çocuk istismara, 22 kadın da cinsel saldırıya uğradı. Haziran'daki kadın cinayetlerinde 14'ünün faili tespit edilemezken, 1'i evli olduğu erkek tarafından, 5'i akrabası, 3'ü imam nikahlı olduğu erkek, 2'si boşandığı erkek, 2'si erkek arkadaşı, 1'i oğlu ve 1'i babası tarafından öldürüldü. Kadınların 13'ü ateşli silahla, 9'u kesici aletle, 7'si boğularak, 1'i asılarak öldürüldü.

Geçen yıl Haziran ayında 35 kadın, geçtiğimiz ay ise 37 kadın öldürülmüştü. Haziran'da cinsel saldırıya uğrayan kadın sayısı 22 kadınların 19'u tanımadığı, 1'i akrabası, 1'i öğretmeni ve 1 'i tanıdığı erkek tarafından cinsel şiddete maruz kaldı. Kocaeli'nde 17 yaşındaki E.A.'ya yirmiden fazla erkeğin tecavüz ettiği iddia edildi. Tıbbi kontrol sonrası 24 kişi gözaltında alındı, soruşturma başlatıldı.

Haziran'da en az 24 çocuk cinsel istismara uğradı. Tespit edilebilen bu çocukların 10'u tanımadığı kişiler, 5'i akrabası, 4'üöğretmeni, 1'ipatronu, 4'ü tanıdığı kişiler tarafından istismara uğradı, İstanbul’da 10 yaşındaki K.C, dayısının arkadaşı olan Hayri A. tarafından kamusal alanda tecavüze uğradı. Hayri A.'nın çocuk istismarı suçundan 2013'te hüküm giydiği ve denetimli serbestlikten faydalandığı belirlendi.