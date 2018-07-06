DİKKAT! Kartepe Belediyesi uyardı...

Son günlerde yaşanan ve Kartepe Belediyesi üst düzey yöneticilerinin adını kullanarak, kişi ve kuruluşlardan kişisel menfaat elde etmeye çalışan kimliği belirsiz kişilerin olduğu öğrenildi. Belediye yetkilileri, Kartepe Belediyesi yetkililerinin isim ve unvanlarını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan art niyetli kişilere, itibar edilmemesi uyarısında bulundular.

Kartepe Belediyesi’nden yapılan uyarıda iş takibi, camilere yardım ve benzeri gerekçeler ile belediye üst düzey yöneticilerinin isim ve unvanlarını kullanarak kandırmaya çalışan kişilerle karşılaşanların dikkatli olmaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen konuyu emniyet güçlerine aktarmalarını da tavsiye edildi.