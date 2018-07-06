677 sayılı KHK kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 20 kişi görevden ihraç edilmişti. KHK’ya göre ilçe belediyelerinde ise 25 kişi görevden ihraç edilmişti. İhraç edilen isimler arasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli Mühendis Rıdvan İyiliksever de yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan son KHK’ya göre ise Mühendis Rıdvan İyiliksever görevine geri döndü. 1 yıldan beri KHK’dan dolayı işsiz olan İyiliksever, yapılan haksızlığa tepki göstererek, geç de olsa adaletin yerini bulduğunu belirtti.
Bugün 11:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:37 TSİ )
İyiliksever, 1 yıl sonra görevine geri döndü
677 sayılı KHK kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevinden ihraç edilen Mühendis Rıdvan İyiliksever, son yayınlanan KHK ile 1 yıl sonra görevine geri döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz