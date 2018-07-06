Trafo imalathanesinde yangın paniği

Sabah saatlerinde, Güney Mahallesi Aslı Sokak'ta bulunan bir trafo imalathanesinden bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Körfez ve Derince itfaiye ekipleri harekete geçti. Bu sırada imalathanede bulunan işçiler yangını büyümeden müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri kontrolde bulunurken, tehlikenin kalmadığı tespit edildi. İtfaiye tutanak tutarak imalathaneden ayrıldı.