Sabah saatlerinde, Güney Mahallesi Aslı Sokak'ta bulunan bir trafo imalathanesinden bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Körfez ve Derince itfaiye ekipleri harekete geçti. Bu sırada imalathanede bulunan işçiler yangını büyümeden müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri kontrolde bulunurken, tehlikenin kalmadığı tespit edildi. İtfaiye tutanak tutarak imalathaneden ayrıldı.
Bugün 11:23 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:55 TSİ )
Trafo imalathanesinde yangın paniği
Körfez'de, trafo imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirirken, yangın büyümeden işçiler tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz