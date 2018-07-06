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Maşukiye Çiftlik Parkı’nda sona yaklaşıldı

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Ayında başlanan ‘Maşukiye Çiftlik Parkı’ yapımında sona yaklaşıldı.

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Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından projelendirilerek yapımına başlanan ‘Maşukiye Çiftlik Parkı’ 600 metre kare alan üzerinde kuruluyor. Çocuk oyun gruplarının yanı sıra çevre sakinlerinin dinlenebileceği, stres atabileceği yerlerde olacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park için kurulacak olan gruplar için gereken sert zemin yerleri hazırladı. Çevre hattının yapılması ile oyun grubu ve spor aletlerinin yerleştirilmesi sonrasında vatandaşların hizmetine sunulacak. Kartepe genelinde 147 park bulunurken bunlara bir yenisi daha ekleniyor.

Proje ile ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe genelinde sosyal belediyeciliğin gereği olarak hemşehrilerimizin boş zamanlarını değerlendirebileceği parkların yapımına devam ediyoruz. İlçe genelinde 147 adet parkımız mevcut, Maşukiye Çiftlik Parkı’nın çalışmalarında sona doğru geliyor. En kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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