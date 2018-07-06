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Tezcan: Yeterli imza olursa kurultay toplanır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan "Yeterli İmza toplanırsa kurultay toplanır." dedi.

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan kurultay tartşmalarının yaşandığı günlerde merak edilen sorulara cevap verdi.

"BAŞARI DA BAŞARISIZLIK DA ORTAKTIR"

NTV canlı yayınına konuk olan CHP Sözcüsü'nün açıklamaları şöyle:

"Sayın Muharrem İnce'nin 81 milyonun Cumhurbaşkanı olması, CHP rozetini çıkarması kampanyanın parçası. Hepimiz partiden çok oy almasını istedik. Sayın İnce de kampanya dönemi boyunca Sayın Erdoğan ile yarıştı. Erdoğan ile İnce'nin oylarına bakacağız. Başarı da başarısızlık da ortaktır.

"KİMSE İNCE KÖTÜ GÖTÜRDÜ DEMİYOR"

Sayın Genel Başkanı'nın bu işi götüremiyor demek için süreci kötü yönetti demek lazım. Kimse süreci kötü götürdü demiyor. Atılan adımlar doğruysa, bu oylarda pay var. Sayın İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak önemli bir isimdir. Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu diğer kurultaya kadar genel başkandır.

"YETERLİ İMZA TOPLANIRSA KURULTAY OLUR"

Özel bir gerginlik yok. Bir kesim 'Biz daha iyi yöneteceğiz' diyor. Bu iddiaların tahammül edilmez gerginlik olarak görmek mümkün değil. İmza toplanırsa kurultay toplanır, imza toplanmazsa seçim hazırlıkları sürer.

Bugün 11:32 TSİ - Siyaset

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