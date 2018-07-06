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İYİ Parti yerel seçim startını verdi

Dilovası iyi parti genel seçim sonrası il toplantısını Dilovası sahil restorantta gerçekleştirdi. Ana Kademe ve Genel seçimlerde yoğun tempo İle çalışan SKM yöneticilerininde katıldığı toplantı oldukça yoğun geçti.

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Genel seçim sonrası değerlendirme toplantısından sonra ilk olağan toplantısını yemekli gerçekleştiren Dilovası İYİ parti yerel seçim startını vererek Dilovasını daha iyi bir belediyecilik anlayışı İle yönetmeye hazır olduklarını söylediler.

 BELEDİYE AKP YÖNETİMİNİN ELİNDE AĞLIYOR

Toplantıda konuşma yapan Başkan Emin Yılmaz önemli konulara değinerek Dilovası Belediyesine talip olduklarını dile getirdi. Başkan Yılmaz Öncelikle burada bulunan ve bulunmayan Partimize emek veren ve gece gündüz koşturan yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizlere güvenerek oy veren Halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni kurulan ve yeni bir ekip olan İyi parti Dilovasında 40 yıllık partilerle mücadele vermiş ve bizi tatmin etmesede hatrı sayılır oy aldık. Artık önümüzde Yerel seçimler var Artık tecrübeliyiz erken seçimlere karşı bağışıklık kazandık ve yarın seçim olsa en iyi şekilde sahada olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bakın Genel seçimlerin ardından Dilovası Sorunları yine gündeme oturdu. Arıtmalardan çıkan kokular adeta Bizleri usandırmış durumda 4 yılı aşkın süredir İlçemize bir çivi dahi çakamayan zihniyeti Dilovasında silmemiz lazım. Ve bu yükü sırtlayacak en tecrübeli kadro iyi partide Dilovasının Kan ağladığı bu yönetimin yerine İyi Kadrolarla Dilovası müreffeh yarınlara kavuşacak dedi.

Ayrıca seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendiren İyi parti yerel seçimler için Startını verdi.

Bugün 11:39 TSİ - Siyaset

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