Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:52 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:19 TSİ )

Sıcaktan bunaldıysanız yürüyüş yapın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Dağları başta olmak üzere pek çok yerde oluşturulan doğa yürüyüş parkurları yaz aylarında rağbet görüyor. Bu parkurlar şehir stresi ve bunaltan sıcaktan kurtulabilecek en ideal rotaları sunuyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 52 doğa yürüyüş parkurunun her biri ayrı bir macera sunuyor. Bu parkurlardan biri olan Nüzhetiye Serindere Yürüyüş Parkuru geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 kişilik bir grubu ağırladı. Grup Nüzhetiye Köyü’ne araçlarla vardıktan sonra parkur başına kadar yaklaşık bin 500 metrelik bir yürüyüş yapıldı. Uzman ekiplerce yapılan bilgilendirmenin ardından Serindere Vadisine doğru devam eden yürüyüşte, katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Bugün 11:52 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme mask
Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme
İzmit karanlığa gömüldü mask
İzmit karanlığa gömüldü
My Hill’de son 6 villa mask
My Hill’de son 6 villa
Şoförden örnek davranış mask
Şoförden örnek davranış
Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette mask
Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette
Maşukiye Çiftlik Parkı’nda sona yaklaşıldı mask
Maşukiye Çiftlik Parkı’nda sona yaklaşıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı
İş yerinde kendini astı mask
İş yerinde kendini astı
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor mask
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL