Sıcaktan bunaldıysanız yürüyüş yapın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 52 doğa yürüyüş parkurunun her biri ayrı bir macera sunuyor. Bu parkurlardan biri olan Nüzhetiye Serindere Yürüyüş Parkuru geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 kişilik bir grubu ağırladı. Grup Nüzhetiye Köyü’ne araçlarla vardıktan sonra parkur başına kadar yaklaşık bin 500 metrelik bir yürüyüş yapıldı. Uzman ekiplerce yapılan bilgilendirmenin ardından Serindere Vadisine doğru devam eden yürüyüşte, katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.