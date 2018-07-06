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Muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Kocaeli genelindeki mahallelerin yerine getirilen ve getirilecek olan talep ve ihtiyaçları, istişare toplantısında konuşuldu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde bulunan tüm mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Mahallelerin yapılan ve yapılması planlanan, ihtiyaç ve talepleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı tarafından düzenlenen istişare toplantısında değerlendirildi. Toplantıya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Muhtar Dernekleri Başkanları, ilçe belediyeleri başkan yardımcıları ve ilgili müdürler katıldı.

Toplantıda konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, “Birçok vesile ile muhtarlarımızla görüşüyoruz. Şuana kadar 473 mahallemizden yaklaşık olarak 260’ına bizzat ben kendim giderek ziyaret ettim. Mahallelerimizdeki sorunları yerinde gördük. Biz muhtarlarımızla sürekli olarak irtibat halindeyiz. Biliyorsunuz Ramazan ayı boyunca tüm daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz ve diğer birçok görevli arkadaşlarımız mahallelerdeydi. Direkt olarak sorunlar yerinde dinlendi ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıldı. Son iki yılda muhtarlarımız bize 4 bin 500 müracaat olmuş. Bu müracaatlardan 3 bine yakınını olumlu olarak sonuçlandırmışız” dedi.

Bugün 11:55 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

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