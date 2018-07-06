Özel öğrenciler, meyve ve sebze yetiştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. 100 engelli öğrencinin birçok farklı alanda kurs aldığı merkezde, aşçı yardımcılığı ve bahçecilik kursları da veriliyor. Özel öğrenciler, iki farklı serada birbirinden farklı meyve ve sebze yetiştirerek becerilerini geliştiriyor. Bahçe ve seralarda toprakla meşgul olan özel bireyler, psikolojik olarak da rahatlama yaşıyor.

Aşçı Yardımcılığı, Bahçecilik ve Çilek kursları kapsamında 83 öğrenci, 250 ve 220 metrekarelik iki serada meyve ve sebze yetiştiriyor. Öğrenciler şuan meyve olarak çilek, sebze olarak ise domates ve salatalık yetiştiriyor. Yıl boyunca devam eden kurslarda öğrencilere sertifika verilecek.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen merkezde, uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor.

Hedef yararlanıcı olarak 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.