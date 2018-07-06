Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan masraflar nedeniyle ekmeğin satış fiyatına zam geleceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kocaeli’de de ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Açıklama Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’dan geldi. Sarı ekmeğe zam geleceğini belirterek, “Çalışmalara başladık. Fakat henüz ne kadar zam geleceği belli değil. Federasyon Başkanımızın açıkladığı gibi işçi giderlerimiz, yakıt fiyatları ve asgari ücrete gelen zam nedeniyle zam yapacağız. Her şehirde zam oranı farklı olacak. Kocaeli için zam oranını belirlediğimizde gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.