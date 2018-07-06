Geçtiğimiz günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan masraflar nedeniyle ekmeğin satış fiyatına zam geleceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kocaeli’de de ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Açıklama Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’dan geldi. Sarı ekmeğe zam geleceğini belirterek, “Çalışmalara başladık. Fakat henüz ne kadar zam geleceği belli değil. Federasyon Başkanımızın açıkladığı gibi işçi giderlerimiz, yakıt fiyatları ve asgari ücrete gelen zam nedeniyle zam yapacağız. Her şehirde zam oranı farklı olacak. Kocaeli için zam oranını belirlediğimizde gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.
Bugün 12:38 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:20 TSİ )
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ekmeğe zam geleceğini açıkladı
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Bugün 12:38 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(4 )
Seko - ayıp yaa ne zammı kardeşim piyasada biz hiç bir şekilde zammı ürünlerimize yansıtamıyoken siz en ufak kıpırdanmada yapın zammınızı size dur diyen yok ya yapınn
Ergün - İnşallah ekmeğin gırmajıyla oynanmadan yapılacak zama razıyım
Kadri - yapın yüzde yüz zam yapın gözünüz gönlünüz doysun her ramazandan sonra arabaları sıfırlıyorsunuz yakışır size.
Alirıza Omurtağ - Zaten ülkenin en pahalı ekmegini tüketiyoruz.Ama biz alışkınız yapsınlar tabiiki haklılar.
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