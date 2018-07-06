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Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ekmeğe zam geleceğini açıkladı

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan masraflar nedeniyle ekmeğin satış fiyatına zam geleceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kocaeli’de de ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Açıklama Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’dan geldi. Sarı ekmeğe zam geleceğini belirterek, “Çalışmalara başladık. Fakat henüz ne kadar zam geleceği belli değil. Federasyon Başkanımızın açıkladığı gibi işçi giderlerimiz, yakıt fiyatları ve asgari ücrete gelen zam nedeniyle zam yapacağız. Her şehirde zam oranı farklı olacak. Kocaeli için zam oranını belirlediğimizde gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

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Yorumlar

(4)
04

Seko - ayıp yaa ne zammı kardeşim piyasada biz hiç bir şekilde zammı ürünlerimize yansıtamıyoken siz en ufak kıpırdanmada yapın zammınızı size dur diyen yok ya yapınn

Yanıtla . 1Beğen 06 Temmuz 13:58
03

Ergün - İnşallah ekmeğin gırmajıyla oynanmadan yapılacak zama razıyım

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 13:05
02

Kadri - yapın yüzde yüz zam yapın gözünüz gönlünüz doysun her ramazandan sonra arabaları sıfırlıyorsunuz yakışır size.

Yanıtla . 2Beğen 06 Temmuz 13:05
01

Alirıza Omurtağ - Zaten ülkenin en pahalı ekmegini tüketiyoruz.Ama biz alışkınız yapsınlar tabiiki haklılar.

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 12:51
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