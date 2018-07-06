İzmit Belediye Süper Lig’de!..

Kulübün eski başkanı Erdoğan Şentürk, görevini resmen Muhammet Öztürk’e devretti. Yeni başkan Öztürk ‘Lige yakışacak bir takım kuracağız. Kasamızda yeteri kadar paramız var’ derken, Şentürk, “Ben belediye başkan aday adayı olacağım. Siyasete devam edeceğim’ dedi…Bu arada maçlara üç yıldır gelmeyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, dünkü toplantıda da yer almadı…

İzmit Belediyesi Kadın Basketbol Kulübü’nün Başkanı Erdoğan Şentürk, bu görevini de Muhammet Öztürk’e devretti. Heykel mevkiindeki Kültür Tepesi’nde bulunan Kahve Aşkına Kafe’de yapılan devir teslim törenine kulüp yöneticileri, Başkan Yardımcısı ve spor sorumlusu Emre Ercanlı ile yönetici Necati Akkuzu katıldı.

“BERABER BAŞARDIK BU İŞİ”

Daha önce İzmit Belediyespor kulübü başkanlığını bırakan, dün de basketbol kulübündeki görevini devreden Erdoğan Şentürk konuşmasında , “Ben bu kulübün 2013’ten beri başkanlığını yapıyorum. Bu kulüpte çok dağınık bir yapı mevcuttu. Bir buçuk senede kulübümüzü toparladık. 2015’te görevi bırakacağımı söylemiştim. Fakat belediye başkanımız bana basketbol projesi yapmak istediğini ve projenin başında benim olmamı istediğini söyledi. Basketbol takımımızı kurarak ana branş olarak kabul ettik. İzmit Belediyespor’u birçok farklı branşta güzel noktalara taşıdık. 2018’te süper lige çıkacağız diye açıklama yapmışız. Bu zor bir açıklamaydı. Güzel bir yönetim kurulumuz vardı. Beraber başardık bu işi” dedi.

SON YILLARDA KOCAELİ’DEKİ EN BÜYÜK BAŞARI

“İlk sene bölgesel ligde Türkiye 5’incisi olduk ve ikinci lige çıktık” diyen Şentürk, süreci şöyle aktardı: Sonra biz Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü takımını 246 bin TL. rakamla, bağış yoluyla devraldık ve başkan olduk. Play-Off’ta Final Four’da başarı elde ettik. Amacımız basketbolu tekrar Kocaeli’ne getirmekti. Bazen minibüslerle insanları maçlara taşıdık. Ama bu sene daha akıllı bir strateji geliştirdik. Bütçemiz 8-9 takımdan sonra geliyordu. 600 bin lira civarında bütçemiz vardı. Biz bu başarıları İzmit’in insanıyla gerçekleştirdik. Hocamız ve bazı oyuncularımız da İzmitli. Türkiye Kupası’nı İzmit’e getirdik. Yıllar sonra Kocaeli’nde elde edilen belki de en büyük başarıydı. Kadın basketbolunu yönetmek zor bir iş.

‘ADAY ADAYI OLMAK İÇİN BIRAKTIM’

Şentürk, belediye başkanlığı seçimlerinde aday adayı olmak istediği için kulüp başkanlığını bıraktığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim normal şekilde çıkmak hakkımızdı aslında. Lig bittikten sonraki süreçte lige katılacağımızı deklare edildi. Şu anda Süper Lig’deyiz. Bu İzmit için büyük başarı. Bizimle beraber emek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Şehir bunu çok istedi. 27 Mayıs’ta mevcut kulübümüzü kongre sonucunda Muhammet Öztürk’e teslim ettim. Gençlik Kulübümüzü de Muhammet Öztürk’e teslim ettim. Takım Süper Lig’e çıktığında benim işim bitecek demiştim. Arkadaşların işi gerçekten zor, şimdiden başarılar diliyorum.

‘SİYASETİ BU İŞE BULAŞTIRMADIM’…

Ben siyasetten geliyorum ama asla siyaseti bu işe bulaştırmadım. Her kesimden insanla bir arada olduk. Bu başarı benim hayalimdi. Hayalini kurduğum bir başka konu ise yerel yönetimlerde başkanlık yapmaktır. Belediye başkan aday adaylığı için görevi bırakıyorum. Önümde yoğun bir süreç olacak. Bırakma nedenim bu. Ben bu kulüpten hiç para almadım. Bu işi gönüllülük çerçevesi içerisinde yaptım. Benim için önemli olan mesela Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkması değil, Kocaelispor’un Şampiyonlar Ligi’nde oynamasıdır.

ÖZTÜRK: İLKLERE İMZA ATAN BELEDİYEYİZ

Şentürk’ün ardından söz alan yeni başkan Muhammed Öztürk ise düşüncelerini şu sözlerle açıkladı: Başkanımıza teşekkür ediyorum. İzmit Belediyespor Basketbol takımı Süper Lig’deyse, kendisinin büyük emeği var. Bu süreç içerisinde bir kuruş dahi talep etmeden, hatta cebinden para harcayarak bu işi yaptı. Gönüllülük olmadan bu başarı zaten ortaya çıkmazdı. Yeni yönetimimizi oluşturduk. Daha önceki yönetimden birkaç arkadaşımızı yeni yönetime dahil ettik. Arkadaşlarımızın çoğu belediyede bürokrat olarak çalışan arkadaşlar. İzmit Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında Türkiye’ye model olan bir belediye. İlklere imza atan bir belediyeyiz. İzmit’te spora destek vermeye çalışıyoruz. Şehrimizin sporuna değer katmaya çalışıyoruz. Kocaeli’nde birkaç yıl sonra gençlerin Türkiye’de derece yapacağını düşünüyorum. Tüm belediyeler spora ciddi destek veriyor. Hedefimiz şehrimizdeki gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

“GENÇLERİMİZE HİZMET KATTI”…

Atletizmde ve jimnastikte derece elde eden bir takımımız var. Kulüp olarak birçok branşta ilklere imza atıyoruz. Kadın Basketbol takımımızın Süper Lig’de olması gençlerimize bir heyecan kattı. Kocaelispor da ileride umarım Süper Lig’e çıkar da birçok dalda en üst ligde yer alırız. Her anlattığımız şeyin arkasında bir mimar var. O da belediye başkanımız. Onun gücü ve desteğiyle biz bu başarıları ortaya koyuyoruz