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Bugün 13:12 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:13 TSİ )

KTO- Katar birlikteliği hız kazanacak

Körfez Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Berat Nas, İstanbul’da düzenlenen CNR Fuar Merkezi’nde, Katar Ticaret Odası Halkla İlişkiler Müdürü Ahmed Abu Nahia ile bir araya gelerek iki oda arasındaki ilişkileri değerlendirdi

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Körfez Ticaret Odası’nı temsilen İstanbul’a düzenlenen Batı Karadeniz Turizm Tanıtm ve İşbirliği Fuarına katılan Genel Sekreter Yardımcısı Berat Nas, kardeş oda olan Katar Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya geldi. Katar Ticaret ve Sanayi Odası’nın Halkla İlişkiler Müdürü Ahmed Abu Nahia ile görüşen Nas, eylül ayında iki oda arasındaki iş birliğinin somut bir boyuta taşınacağını söyledi. 

DOHA’DA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ  

Berat Nas, “Eylül ayından itibaren karşılıklı aktivitelerimizi hızlandırıp çoğaltacağız, aynı meslek gruplarından iş adamlarını bir araya getirecek şekilde bir delegasyon oluşturup Doha şehrinde ki merkezlerinde görüşme sağlanacak, beraber iş geliştirme fırsatları hakkında bir çalışma yapacağız” dedi

Bugün 13:12 TSİ - Ekonomi

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