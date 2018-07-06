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AKP yerel seçimler için sloganı belirledi

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimleri için "Belediyediyeciliğin adını gönül belediyeciliği seferberliği olarak koyuyorum" dedi.

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AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimleri için "Belediyediyeciliğin adını gönül belediyeciliği seferberliği olarak koyuyorum" dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"MİLLETİMİZE YANLIŞ YAPAN HİÇ KİMSENİN AK PARTİ'DE YERİ OLAMAZ"

"Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz. Milletimize mesajımızı orada vereceğiz. 24 Haziran'ı doğru analiz edemezsek, gereğini yapamazsak geçmişimizle çelişmiş oluruz. Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti'de yeri olamaz. AK Parti kazanınca Afrika'dan Balkanlara eller semaya kalkıyor, sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor."

"BİZİ YÜKSELTEN TEVAZUMUZDUR"

"Bana gelen raporlara bakınca bazı eleştiriler var ki çok çok önemli. Vatandaşlar özellikle şunu arıyor. Tevazu arıyor. Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım diyor. Değerli arkadaşlar bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Biz tevazumuzu kaybettiysek, puan kaybına da açık net kaybımız olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde puan kaybettiysek bunu kendimize soracağız. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu yeterli değildir. Önemli olan gönüllere girmektir. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamaroğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir kenara koyar. Bu erken bir mesaj olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını iyi çekmemiz lazım. Mart 2019 için adaylarımızı buna göre seçmemiz lazım."

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

"Yerel seçimlerin startını vereceğiz. Bunu yaparken kaşına gözüne değil iş bitirme potansiyeline ve halkla uyumuna bakarak adım atacağız. Yerel yönetim bu seçimlere benzemez. Yerel yönetimlerden 2019'da çok daha başarılı çıkalım. Teşkilatımın buna hazır olduğuna inanıyorum. 2019 Mart'ına kadar belediyeciliğin adını 'gönül belediyeciliği seferberliği' olarak koyuyorum."

AK PARTİLİ OLMAYAN BAKANLARDAN KABİNE

"AK Partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturacağız. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek; kadrolaşma yaptınız. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak. Burada aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkaracak şekilde yeni bir döneme girmiş olacağız."

Bugün 13:15 TSİ - Siyaset

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