Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi her alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından şehrin 4 noktasına kurulan bebek emzirme kabinleri sıcak havalarda anneler tarafından yoğun ilgi görüyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla hayata geçirilen proje sayesinde anneler büyük rahatlık yaşıyor. Türkiye’ye örnek olan kabinleri kullanan çocuklu anneler, alışverişe çıktıklarında bebeklerinin bakımı için kabinlerin büyük kolaylık olduğunu söyleyerek İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.
Bugün 13:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
Bebek emzirme kabinleri annelerin imdadına yetişiyor
İzmit Belediyesi tarafından bebekli annelere kolaylık amacı ile kurulan bebek bakım ve emzirme kabinleri, sıcak havalarda annelerin imdadına yetişiyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz