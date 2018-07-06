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Bebek emzirme kabinleri annelerin imdadına yetişiyor

İzmit Belediyesi tarafından bebekli annelere kolaylık amacı ile kurulan bebek bakım ve emzirme kabinleri, sıcak havalarda annelerin imdadına yetişiyor.

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Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi her alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından şehrin 4 noktasına kurulan bebek emzirme kabinleri sıcak havalarda anneler tarafından yoğun ilgi görüyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla hayata geçirilen proje sayesinde anneler büyük rahatlık yaşıyor. Türkiye’ye örnek olan kabinleri kullanan çocuklu anneler, alışverişe çıktıklarında bebeklerinin bakımı için kabinlerin büyük kolaylık olduğunu söyleyerek İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.

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