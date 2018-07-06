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Raif Uzuner Nevşehir Belediyespor’da…

Geride bıraktığımız sezon Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e çıkan ve yeni sezonda 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor ilk transferini gerçekleştirdi.