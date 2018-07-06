Raif Uzuner Nevşehir Belediyespor’da…

İç Anadolu temsilcisi aynı grupta mücadele edecek olan Körfez Sportif’ten (Kocaeli Birlikspor) kısa bir süre önce ayrılan takım kaptanı Raif Uzuner’i renklerine bağladı. 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu geçen sezon 33 lig 1 de kupa maçında sahaya çıktı ve 9 da gole imza attı. Raif 2012 yılından beri Körfez ekibinin formasını terletti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz