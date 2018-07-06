İzmitli Berkan Emir Göztepe yolunda

Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor forması terleten Berkan’ın bugün yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.
İlimizin en kariyerli ve başarılı sol bekleri arasında yer alan Berkan Emir, Süper Lig takımlarından Göztepespor yolunda.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz