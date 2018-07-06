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Bugün 13:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:58 TSİ )

İzmitli Berkan Emir Göztepe yolunda

İlimizin en kariyerli ve başarılı sol bekleri arasında yer alan Berkan Emir, Süper Lig takımlarından Göztepespor yolunda.

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Geride bıraktığımız sezon Alanyaspor forması terleten Berkan’ın bugün yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.

 

Bugün 13:57 TSİ - Spor

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