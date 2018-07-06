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Bugün 13:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:00 TSİ )

İzmit Basketbol İhtisas iyi yolda!..

Kocaeli U-18 Erkekler Basketbol Ligi’nde dereceye giren kulüplere ödülleri İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Büyük bir çekişme içerisinde geçen 18 yaş grubu il birinciliğinde, Kocaeli Basket Spor Kulübü’nü geride bırakmayı başaran İzmit Basketbol İhtisas, şampiyonluğu elde etti.

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KUPALARI AĞA VERDİ

Kocaeli Basket Spor Kulübü ikinci, Güneş Gelişim Gölcük Spor Kulübü ise Kocaeli üçüncülüğünü elde etti. İlk 3 sırayı alan kulüpler kupa ve madalyalarını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın elinden aldı. Ağa basketbol alt yapısındaki gelişimin memnuniyet verici olduğunu ifade ederken, Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman ve ekibini çalışmalarından dolayı kutladı.

U-18 BASKETBOL ERKEKLERDE DERECEYE GİREN KULÜPLER: 

  1. İzmit Basketbol İhtisas
  2. Kocaeli Basket
  3. Güneş Gelişim Gölcük

 

 

Bugün 13:58 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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