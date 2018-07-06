İzmit Basketbol İhtisas iyi yolda!..

KUPALARI AĞA VERDİ

Kocaeli Basket Spor Kulübü ikinci, Güneş Gelişim Gölcük Spor Kulübü ise Kocaeli üçüncülüğünü elde etti. İlk 3 sırayı alan kulüpler kupa ve madalyalarını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın elinden aldı. Ağa basketbol alt yapısındaki gelişimin memnuniyet verici olduğunu ifade ederken, Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman ve ekibini çalışmalarından dolayı kutladı.

U-18 BASKETBOL ERKEKLERDE DERECEYE GİREN KULÜPLER: