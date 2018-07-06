Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısındaki spor tesislerinde 20-21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kum Futbol Turnuvası’nın katılım formları, Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Değirmendere Zabıta Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor. Son katılım tarihi 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 16.00 olarak belirlendi.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Kum Futbol Turnuvası kayıtları başladı
Gölcük Belediyesi tarafından her yıl, Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kum Futbol Turnuvası kayıtları başladı.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz