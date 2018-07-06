Kum Futbol Turnuvası kayıtları başladı

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Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısındaki spor tesislerinde 20-21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kum Futbol Turnuvası’nın katılım formları, Gölcük Belediyesi Spor Birimi ve Değirmendere Zabıta Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor. Son katılım tarihi 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 16.00 olarak belirlendi.