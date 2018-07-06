Hocaya göre takım kuracak değiliz…

Avrupa futbolunu örnek aldıklarını belirten 28 yaşındaki başkan, “Avrupa’da hocaya göre takım kurulmaz, takıma göre hoca getirilir. Bizim kuracağımız sisteme hoca uymak zorunda” dedi.

SONA SAKLADILAR…

Daha önce gündeminde bulunduğu teknik adamlardan Serdar Bozkurt’u Sarıyer’e, Alper Avcı’yı da Altay’a kaptıran 2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği, hoca konusunu sona sakladı. Teknik adam arayışlarının sürdüğünü ancak bu konuda acele etmediklerini belirten sarı-yeşilli ekibin başkanı, hocaya göre takım kurmayacaklarını söyledi.

İLGİNÇ BİR HOCA AÇIKLAMASI…

Vural’ın bu ifadesinden anlaşılacağı gibi, sarı-yeşilliler transferleri yaptıktan sonra yeni hocasını belirleyecek. Konuyla ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulunan sarı-yeşilli ekibin 28 yaşındaki başkanı Mücahit Vural, “Avrupa’da hocaya göre takım kurulmaz, takıma göre hoca getirilir. Bizim kuracağımız sisteme hoca uymak zorunda” dedi.