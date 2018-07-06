Erbaa’dan Salih Seyis’i kaptılar

Geçtiğimiz günlerde eski oyuncuları Uğur Daşdemir, Ahmet Kutluer ve Adem Aydın’la anlaşan sarı-yeşilli ekip, Salih’le birlikte 4’üncü transferini gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz sezonu Anadolu Bağcılar ve Erbaaspor’da geçiren 26 yaşındaki sağ bek, Başkan Mücahit Vural’ın hazır bulunduğu törende kendini sarı-yeşilli renklere bağlayan imzayı attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz