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Durmuş'tan pirim borcu olan esnafa müjde!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş'tan, pirim borcu olan esnafa müjdeli haber geldi.

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Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarın emekli olabilmesi için yeni bir fırsat doğduğunu söyleyen Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, 'Esnaf ve sanatkarın prim borcunu ödeyip emekli olabilmesi için kredi imkanı sunan işbirliği protokolü SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalandı. Bir önceki protokolden yararlanamayan esnaf ve sanatkarımıza uzun vadeli kredi kullanarak emekli olması için yeni bir fırsat verildi. Banka bu kez kredi verirken esnafın mali sicilini bahane etmemeli' dedi.

-'ESNAFIMIZ KREDİ İÇİN 31 TEMMUZDAN ÖNCE BAŞVURU YAPSIN'

Birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olmak isteyen çok sayıda esnaf ve sanatkar olduğunu belirten Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, 'Bu protokol binlerce esnafımıza emeklilik yolu açacağı gibi bankalar açısında da bir risk taşımıyor. Çünkü protokol gereği, emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödenecek. Sigortalılar,  SGK'ya olan borçları için,  aylık 1,28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuzda sona eriyor. Emekli olmak isteyen esnafımız bu tarihten önce Sosyal Güvenlik İl / Merkez Müdürlüklerine başvurusunu yapsın' diye konuştu.

-'ESNAFIMIZ BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİ'

Esnaf ve sanatkarın piyasaya göre düşük faizli olan kredi fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Durmuş, 'SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile borcundan dolayı emekli olamayanlara düşük faizli kredi verilerek emeklilik yolu açıldı. Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olacak esnafımızı da kapsıyor. Konuyla ilgili olarak Birlik ve Federasyonlara genelge ile gerekli duyuru yapıldı. Protokol ile yaşını ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek, devlet de alacağını tahsil etmiş olacak. Mali açıdan yeterli imkânı olmayanlar, borçlarını yapılandırılması için verilen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli. Banka ise protokol kapsamında esnafa kredi verirken mali sicili kesinlikle bahane etmemeli' şeklinde konuştu.

Bugün 14:12 TSİ - Gündem

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