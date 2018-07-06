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Traktör hırsızından şok eden sözler!

Köylünün traktörünü zorla gasp eden ve geri vermek için rüşvet isteyen hırsızlar "Polislere haber verme, yalnız gel demiştim. Yanlış yaptın. Ben onların tamamını tanırım, onlar da beni tanırlar. Şunu bil ki, onlar beni almazlar" dedi.

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Kocaeli-Gebze hattında başlayan ve günlerdir kamuoyunu meşgul eden traktör hırsızlığında yeni ve şok edici gelişmeler yaşandı. Bilindiği üzere traktörü Zekeriya Karaali’den çalan F.F.G., çaldığı traktörü Rant A Car sahibi C.B.’ye satmış, C.B. ise traktörü geri vermek için Karaali’den 11 bin TL rüşvet istemişti. Traktörünü geri almak için tüm hukuki yollara başvuran, aynı zamanda hem yerel hem de ulusal basın aracılığı ile mağduriyetini defalarca kamuoyu ile paylaşan Karaali, traktörü elinde bulunduran C.B. ve F.F.G. ile telefonda defalarca konuşmuş ancak bir sonuç alamamıştı.

YAKALANMASI İÇİN TALİMAT

Son olarak Gölcük ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili ifade veren Karaali, her iki savcı ile görüşmesi sırasında C.B. ve F.F.G.’nin kendisini araması üzerine, telefondan canlı olarak C.B. ve F.F.G.’nin sözlerini savcılara dinletmişti. Son yapılan Ngörüşme sonrasında savcı, hırsızların derhal yakalanması için emniyet güçlerine talimat vermişti.

PARAYI GETİR TRAKTÖRÜ AL

Karaali’nin iddialarına göre F.F.G., Karaali’yi arayarak kendisi ile rüşvet pazarlığı yaptı. C.B.’nin traktörü vermek için 11 TL’lik rüşvet teklifini 5 bin TL’ye çektiğini söyleyen F.F.G., Karaali ile buluşmak için anlaştı. F.F.G.’nin belirlediği buluşma yerine giden Karaali burada beklemeye başladı. Olay yerine gelirken polisleri fark eden F.F.G., Karaali’yi yeniden arayarak, “Polislere haber verme, yalnız gel demiştim. Yanlış yaptın. Ben onların
tamamını tanırım, onlar da beni tanırlar. Yani sen polise giderek beni yakalatmaya çalıştın ama şunu bil ki, onlar beni almazlar. Fiyatı 5 bin TL’den yeniden 11 bin TL’ye çıkardım. Parayı getir traktörü al” diyerek tehditler savurdu. Karaali, hırsızın olay yerine gelmemesi üzerine polislerin buluşma noktasından ayrıldığını, daha sonrasında kendisini yeniden arayan F.F.G.’nin başka bir adres verdiğini ve parayı vermediğim taktirde traktörümü geri vermeyeceğini söylediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bugün 14:15 TSİ - Asayiş

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