CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan bugün Meclis'e gelerek 27. Dönem Milletvekilliği kayıt işlemlerini tamamladı. CHP'li vekillere rozetlerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba taktı. Vekiller daha sonrasında meclis personeli ve kayıt işlemini gerçekleştiren basın mensuplarına İzmit pişmaniyesi ikramında bulundu.
Bugün 15:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
CHP'li vekiller mecliste pişmaniye dağıttı
CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, 27'nci dönem milletvekilliği kayıt işlemlerinin arından meclis personeli ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren basın mensuplarına İzmit pişmaniyesi ikram etti
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Bugün 15:07 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz