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Bugün 15:07 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:16 TSİ )

CHP'li vekiller mecliste pişmaniye dağıttı

CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, 27'nci dönem milletvekilliği kayıt işlemlerinin arından meclis personeli ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren basın mensuplarına İzmit pişmaniyesi ikram etti

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CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan bugün Meclis'e gelerek 27. Dönem Milletvekilliği kayıt işlemlerini tamamladı. CHP'li vekillere rozetlerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba taktı. Vekiller daha sonrasında meclis personeli ve kayıt işlemini gerçekleştiren basın mensuplarına İzmit pişmaniyesi ikramında bulundu.

Bugün 15:07 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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