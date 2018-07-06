Bugün 15:07 TSİ - Siyaset

CHP'li vekiller mecliste pişmaniye dağıttı

CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, 27'nci dönem milletvekilliği kayıt işlemlerinin arından meclis personeli ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren basın mensuplarına İzmit pişmaniyesi ikram etti