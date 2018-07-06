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251 şehit, "Vatan Nöbeti" ile anılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşı ve tüm şehitleri, hain darbe girişiminin yıl dönümünde "Vatan Nöbeti" etkinliğiyle anacak.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hain darbe girişiminin yıl dönümünde 251 demokrasi şehidi ve tüm şehitlerin "vatan nöbeti"yle anılacağı kaydedildi.

15 Temmuz gecesi Milli İrade Meydanı'nda tutulacak vatan nöbeti öncesinde tüm şehitler ve 15 Temmuz şehitleri için 251 bin Yasin-i Şerif okunduğu ifade edilen açıklamada, "www.duayadavet.org internet sitesine girenlerin kendileri ve tanıdıkları adına okuyacakları 'Yasin-i Şerif' sayısını yazıyor, ardından Kur'an-ı Kerim sayfaları açılıyor. Her yaştan Kocaelililer şehitlerimiz için Yasin-i Şerif'i aşkla ve şevkle okuyor." denildi.

Açıklamada, Yasin-i Şerif okumak isteyen Kocaelililerin www.duayadavet.org sitesinden de kayıt yaptırabildiği aktarılarak, "İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabiliyor. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

15 Temmuz'da saat 20.00'de başlayıp, 16 Temmuz günü saat 07.00'de sona erecek vatan nöbetinde, Dursun Ali Erzincanlı, Grup Tillo, Ömer Karaoğlu, Halil Necipoğlu şiir ve ilahiler seslendirecek.

Bugün 15:34 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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