Öğrenci değişim programı kapsamında İstanbul’a gelen ve buradaki bir üniversitede öğrenci olan Gana uyruklu J.A. (28), Dilovası’nda bulunan bir arkadaşına ziyarete geldikten sonra İzmit’e gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre yanlış otobüse binen J.A., Gebze’de bindiği araçtan inerek yolda durdurduğu tır şoförü S.Y. (30) isimli şahsa adres sordu. Tır sürücüsü S.Y., kendisinin de İzmit’e gittiğini, birlikte gidebileceklerini söyleyerek J.A.’yı aracına aldı. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra S.Y., J.A’ya tecavüz etmek isteyince J.A. araçtan inerek kaçtı. Polise giderek durumu anlatan Ganalı J.A., tır şoförü S.Y.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olaydan 24 saat geçmeden tır sürücüsü S.Y.’yi İzmit’te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.Y. adliyeye sevk edildi
Bugün 15:37 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:38 TSİ )
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
Gebze’de kendisine adres sorduğu Gana uyruklu öğrenciye tecavüz etmeye çalıştığı öne sürülen tır sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
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Kara Bozkurt - İdam
Kara Bozkurt - İdam şart
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