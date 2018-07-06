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Seçim sonuçlarını 2023 simit dağıtarak kutladı

Derince'de simit satarak hayatını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan hayranı Erkan Ayhan, 24 Haziran seçimlerinde başkanlığı kazanan Erdoğan için 2 bin 23 adet simit dağıttı.

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Derince'de yaşayan ve adını sık sık yaptığı yardım kampanyalarıyla duyuran simitçi Erkan Ayhan, bu kez hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için simit dağıttı. Ayhan, 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı kazanmasının ardından, vatandaşlara ücretsiz simit dağıtmaya karar verdi. Ayhan, çevresindeki insanlardan da katkılarıyla Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin 23 adet simit dağıttı. Sokak sokak dolaşarak vatandaşlara ücretsiz simit dağıtan Ayhan, Recep Tayyip Erdoğan için hayır duası istedi. Vatandaşların da takdirini alan Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini hayır duası toplayarak kutladığını ifade etti.

“24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan için dua etmelerini istedim”

Gittiği mülteci kamplarındaki yetim çocuklardan da Recep Tayyip Erdoğan için dua etmelerini istediğini kaydeden Ayhan, “Sizin de bildiğiniz gibi ben daha önce Suriye sınırına, Azezli, Filistinli, Halepli çocukların yanına gitmiştim. Onlara söz vermiştim, ‘Size 800 çift ayakkabı getireceğim’ diye. Sözümü tuttum ve o kardeşlerimize ayakkabılarını götürdüm. O kadar mutlu oldular ki tarifi yapılmaz. Ve dönerken onlara 24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan için dua etmelerini istedim. Onların duaları ile Allah nasip etti” dedi.

“2023 hedefi için ‘Yola devam’ dediği için ben de 2 bin 23 simit dağıttım”

Mülteci kampları dönüşünde Erdoğan için simit dağıtma kararı aldığını belirten Ayhan, "Recep Tayyip Erdoğan başkomutanımız olarak atandı ve ben kendi kendime söz verdim. 2023 adet simit dağıtma amacım Cumhurbaşkanımızdı. 2023 hedefi için ‘Yola devam’ dediği için ben de 2 bin 23 simit dağıttım” diye konuştu.

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