Sigara yasağına uymayan kafe 10 günlüğüne kapatıldı

İzmit Cedit Mahallesi'nde bulunan kafede kapalı alanlarda sigara içildiği tespit edildi. İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve İzmit Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince yapılan kontrollerde sigara içildiği tespit edilen iş yerine İzmit Kaymakamlığı kararı gereğince 10 gün ticaretten men cezası verildi. Kaymakamlığın kararı üzerine kafe 10 günlüğüne mühürlendi.