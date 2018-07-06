Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:12 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:13 TSİ )

Sigara yasağına uymayan kafe 10 günlüğüne kapatıldı

İzmit Belediyesi sigaraya yasağına uymayan kafeyi 10 gün ticaretten men ederek kapattı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Cedit Mahallesi'nde bulunan kafede kapalı alanlarda sigara içildiği tespit edildi. İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve İzmit Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince yapılan kontrollerde sigara içildiği tespit edilen iş yerine İzmit Kaymakamlığı kararı gereğince 10 gün ticaretten men cezası verildi. Kaymakamlığın kararı üzerine kafe 10 günlüğüne mühürlendi.

Bugün 17:12 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme mask
Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme
İzmit karanlığa gömüldü mask
İzmit karanlığa gömüldü
My Hill’de son 6 villa mask
My Hill’de son 6 villa
Özel öğrenciler, meyve ve sebze yetiştiriyor mask
Özel öğrenciler, meyve ve sebze yetiştiriyor
251 şehit, "Vatan Nöbeti" ile anılacak mask
251 şehit, "Vatan Nöbeti" ile anılacak
Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette mask
Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı
İş yerinde kendini astı mask
İş yerinde kendini astı
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor mask
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL