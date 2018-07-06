Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:24 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 17:25 TSİ )

Gölcük'e hiperbarik tedavi ünitesi alınacak

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde ağustos ayında hiperbarik tedavi ünitesinin hizmete alınacağı bildirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hastane Başhekimi Yüksel Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapanan Gölcük Asker Hastanesinden temin edilen hiperbarik ünitesinin kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirterek, üniteye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hiperbarik oksijen tedavisi, tamamen kapalı bir basınç odasında saf oksijen solutulmasına dayanan tedavi yöntemidir. İlk olarak dalgıçlarda 'vurgun' diye bilinen dekompresyon hastalığının tedavisinde, daha sonradan tünel işçilerinin tedavisinde kullanılmış. Yara iyileştirme etkisiyle diyabet hastalarının ayaklarında iyileşmeyen yaralar başta olmak üzere çeşitli yaraların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Soba ve tüp gaz zehirlenmeleri, karbonmonoksit zehirlenmesi, hava gaz ambolisi, yumuşak doku enfeksiyonları, multiple skleroz, otizm, crohn hastalığı, skleroderma gibi birçok hastalıkta da denenme ve araştırılma aşamasındadır. Cihazımız önümüzdeki ağustos ayında hizmete girecektir."

Bugün 17:24 TSİ AA Kocaeli- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor mask
Özel Kocaeli Hastanesi o tarihte hasta kabulüne başlıyor
Kocaeli'de Şehir Hastanesi yükseliyor mask
Kocaeli'de Şehir Hastanesi yükseliyor
Memiş “Kocaeli’de sağlık çalışanı eksiği var” mask
Memiş “Kocaeli’de sağlık çalışanı eksiği var”
Hamileler sıcak kapıda, dışarı çıkmayın mask
Hamileler sıcak kapıda, dışarı çıkmayın
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde su baskınlarını önleyecek çözüm! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde su baskınlarını önleyecek çözüm!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı
İş yerinde kendini astı mask
İş yerinde kendini astı
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor mask
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL