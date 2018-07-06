Gölcük'e hiperbarik tedavi ünitesi alınacak

Hastane Başhekimi Yüksel Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapanan Gölcük Asker Hastanesinden temin edilen hiperbarik ünitesinin kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirterek, üniteye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hiperbarik oksijen tedavisi, tamamen kapalı bir basınç odasında saf oksijen solutulmasına dayanan tedavi yöntemidir. İlk olarak dalgıçlarda 'vurgun' diye bilinen dekompresyon hastalığının tedavisinde, daha sonradan tünel işçilerinin tedavisinde kullanılmış. Yara iyileştirme etkisiyle diyabet hastalarının ayaklarında iyileşmeyen yaralar başta olmak üzere çeşitli yaraların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Soba ve tüp gaz zehirlenmeleri, karbonmonoksit zehirlenmesi, hava gaz ambolisi, yumuşak doku enfeksiyonları, multiple skleroz, otizm, crohn hastalığı, skleroderma gibi birçok hastalıkta da denenme ve araştırılma aşamasındadır. Cihazımız önümüzdeki ağustos ayında hizmete girecektir."