41 Burda AVM'de Aleyna Tilki sahne aldı. Ücretsiz konser nedeniyle alışveriş merkezinde izdiham yaşandı. Zemin katta bulunan alan dolarken, konseri izlemek isteyenler birinci kata yönelerek alanı gören yerleri doldurdu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahne alması ile birlikte coşku arttı. Özellikle genç kızlar Aleyna Tilki'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Sahne performansı ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin şarkılarına alanı dolduranlar eşlik etti. Aleyna Tilki şarkılarıyla sevenlerini güzel anlar yaşattı.
Bugün 09:07 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 10:04 TSİ )
İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı
41 Burda AVM'de sahne alan Aleyna Tilki, izdihama neden oldu. Zemin kattaki alan dolunca, birinci kata yönelenler Aleyna Tilki'nin şarkılarına eşlik ederek coştu.
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Bugün 09:07 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz