Bugün 09:07 TSİ - Kültür-Sanat

İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı

41 Burda AVM'de sahne alan Aleyna Tilki, izdihama neden oldu. Zemin kattaki alan dolunca, birinci kata yönelenler Aleyna Tilki'nin şarkılarına eşlik ederek coştu.