Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:15 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:14 TSİ )

Otomobil, inşaatı süren köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Gebze'de bir otomobilin inşaatı süren bir köprüden uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, gece saatlerinde, İstasyon Caddesi'nde genişletme çalışmalarının devam ettiği köprüde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 JD 7815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu inşaat halindeki köprüden aşağı düştü. Ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılar yaralılardan  Savaş Demirkopan Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Tolga Atlı ve Şaban Töngel ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Savaş Demirkopan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bugün 09:15 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1 yıldır kayıp aracını bulana ödül! mask
1 yıldır kayıp aracını bulana ödül!
Fişte unutulan ütü, oteli küle çeviriyordu mask
Fişte unutulan ütü, oteli küle çeviriyordu
CHP'li Hürriyet'in kardeşine hapis cezası mask
CHP'li Hürriyet'in kardeşine hapis cezası
Vatmanın dikkati hayat kurtardı mask
Vatmanın dikkati hayat kurtardı
Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş mask
Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş
Minibüs takla attı 2 yaralı mask
Minibüs takla attı 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
İş yerinde kendini astı mask
İş yerinde kendini astı
Servis aracından düşerek öldü mask
Servis aracından düşerek öldü
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL