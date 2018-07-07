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Cumhurbaşkanı seçim yasası için KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Buna göre, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci  maddesinin, "seçilen cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından  cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine" ilişkin 2'nci fıkrasına,  "Bu tutanak seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanlığına sunulur." ifadesi eklendi.

Kanunda yer alan and içme törenine ilişkin 21. madde ise şu şekilde  düzenlendi:  "Seçilen cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet  Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan  tarafından verilir ve aynı birleşimde and içme töreni yapılır. Bu birleşim,  birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin  ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde gerçekleştirilir.

Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece cumhurbaşkanı  seçiminin yapılması halinde and içme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip  eden 3 gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse  derhal toplantıya çağrılır.

Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar  atanmalarını takip eden gün and içerler." Yayım tarihinde yürürlüğe giren KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu  yürütecek.

Bugün 09:25 TSİ - Gündem

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