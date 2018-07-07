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Bugün 09:56 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:33 TSİ )

Efe Tur eğitimlerini hızlandırdı

İlimizin köklü ulaşım firmalarından Efe Tur, personeline eğitim vermeye devam ediyor. Profesyonel kadrosu, kalite ve çağdaş hizmet anlayışı ile Efe Akademi çatısı altında personeline eğitim veren Efe Tur bu eğitimlerle birlikte kurum kültürüne uygun, bilgili, tecrübeli, yenilikçi ve iş gücüne sahip daha verimli personeller yetiştirmeyi amaçlıyor.

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İlimizin köklü ulaşım firmalarından Efe Tur, personeline eğitim vermeye devam ediyor. Profesyonel kadrosu, kalite ve çağdaş hizmet anlayışı ile Efe Akademi çatısı altında personeline eğitim veren Efe Tur bu eğitimlerle birlikte kurum kültürüne uygun, bilgili, tecrübeli, yenilikçi ve iş gücüne sahip daha verimli personeller yetiştirmeyi amaçlıyor. Efe Tur genel merkezinden yapılan açıklamaya göre "ğitim kategorileri başlığı altında, belirtilen tüm eğitimlerimiz; birimlere ve kişilere uygun programlar belirlenerek kaptan, servis memuru bilet satış görevlileri çağrı merkezi çalışanları ve müşteri hizmetleri gibi tüm birim personellerimize belirli aralıklarla uygulanmaktadır" ifadelerinde yer verildi.  

EFE AKADEMİ KURULDU

Efe Tur genel merkezinden yapılan açıklamada "Hizmet kalitesi günümüzde birçok sektörün öncelikli hedefi haline gelmiştir. Ve öncelikli hedefimiz arasında bulunan kaliteli hizmet anlayışımız ile müşteri tercihlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan müşteriyle doğru ve verimli iletişim kurmak üzere kendi içinde kalite departmanları buna paralel olarak da Kalite ve Eğitim sorumlularından oluşan Efe Akademi’yi kurdu. Efe Akademi ile yenilenip daha ileriye gitmeyi personellerimizi sürekli gözlemleyerek ve yolcularımızdan gelen geri bildirimleri dikkate alarak. Kurum kültürüne uygun, bilgili, tecrübeli, yenilikçi ve iş gücüne sahip daha verimli personeller yetiştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

EĞİTİMDE SÜREKLİ YENİLİK VE GELİŞME

Açıklamanın devamında da, "Uzman eğitim kadrosu tarafından verilen eğitim programlarındaki temel hedef; insan merkezli eğitim anlayışı ile katılımcıların eğitimlerden öğrendiklerini ve kazandıklarını yine insan odaklı olan hizmet sektörümüzde yolcularımıza kaliteli hizmet sağlamak amacı ile uygulamaya dönüştürerek, çalıştıkları pozisyonda daha fazla katkıda bulunmaları ve mesleki anlamda daha başarılı olmalarına destek olmaktır. Öğrenilen her yeni bilgi ve kazanılan beceriler revize edilmez ise hızla kaybedilebilir. Bunun farkında olarak Efe Akademi eğitimlerden etkili sonuç alma amacı ile eğitim sonrasında Katılımcılarla izleme toplantıları düzenlenir ve bu sayede personellerimizin bilgilerini tekrardan ölçme ve değerlendirme imkanı sağlanır. Kazanılan bilgilerin hayata geçirilmesi için tekrarlanması ve pekiştirilmesi gerekir. Efe Akademi ile Eğitimde sürekli yenilikleri ve gelişmeyi sağlayarak ve bütün çalışmalarımızı en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde yürüterek, kaliteli hizmete ışık tutacak ve sektörde öncülük edecek firma olmanın azmi ile hareket edeceğiz" denildi. 

 

Bugün 09:56 TSİ - Eğitim

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