Bugün 3 ilçede elektrik yok!

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre bugün ilimizde 3 ilçede planlı bakım çalışmaları kapsamında belirli saat aralıklarıyla birlikte elektrik kesintileri yaşanacak.
SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre;
07.07.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,
07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:30 ile 16:00 arasında Körfez Mah.,
07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Körfez Mah.,
07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 16:00 ile 16:30 arasında Körfez Mah.,
07.07.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Kaymaz Köyü,
07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Paşadağ Mah., Fatih Mah.,
07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Paşadağ Mah., Fatih Mah.,
07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Fatih Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz