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Bugün 3 ilçede elektrik yok!

SEDAŞ’ın yapmış olduğu bakım onarım çalışmaları devam ederken, planlı elektrik kesintilerini sürdürüyor

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SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre bugün ilimizde 3 ilçede planlı bakım çalışmaları kapsamında belirli saat aralıklarıyla birlikte elektrik kesintileri yaşanacak. 

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre;

07.07.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,

07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:30 ile 16:00 arasında Körfez Mah.,

07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Körfez Mah.,

07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 16:00 ile 16:30 arasında Körfez Mah.,

07.07.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Kaymaz Köyü,

07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Paşadağ Mah., Fatih Mah.,

07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Paşadağ Mah., Fatih Mah.,

07.07.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Fatih Mah.,

Bugün 10:33 TSİ - Gündem

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