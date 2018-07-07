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Dikkat.. O araçlar toplanıyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin hurda araçlarla ilgili çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

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İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin hurda araçlarla ilgili çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  Son olarak Sanayi Mahallesi Akasyalı Sokak üzerinde yaklaşık bir yıldır duran ve trafik akışını engelleyen hurda araç İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından çekici yardımı ile kaldırıldı. Belediye ekipleri hurda araçlarını gelişigüzel bırakan vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Belediye ekipleri, “Kullanım ömrünü tamamlamış olan araçlar bazı vatandaşlarımız tarafından yollara, kaldırımlara veya kamuya ait arazilere bırakılıyor. Bırakılan bu araçlar trafiği tehlikeye sokmakla birlikte, bulunduğu noktada çevre kirliliğine yol açıyor. Bu araçlar fare, sinek gibi haşerelerin üremesi için uygun ortam oluşturuyor” diyerek vatandaşların bu tür araçlarını yollara veya kamuya ait yerlere bırakmamaları istedi.

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