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Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?

Uzun yıllar İzmit’te kurulan Perşembe Pazarı ve Cumartesi Pazarları yeni yerlerine Kurban Bayramı’ndan sonra taşınacak.

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Uzun yıllar İzmit’te Milli İrade Meydan’ın kurulan Perşembe Pazarı ve Adnan Menderes Bulvarı’nda kurulan Cumartesi Pazarı, Kurban Bayramı’ndan sonra 20 milyon lira maliyetle yapımı tamamlanan Doğu Kışla Pazar Alanı’na taşınacak. Yaklaşık 35 bin metrekare alana üzerine kurulan kapalı pazaryeri 700 esnafa ev sahipliği yapacak.

İZMİT’İN TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

İzmit’te Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan pazarlarla birlikte büyük bir trafik sorunu baş gösterirken pazarcı esnafının Kurban Bayramı’ndan sonra 371 büyük araç ve 250 küçük araç kapasiteli otoparka sahip yeni Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde ki yeni pazaryerine taşınmasıyla birlikte trafik sorununun çözülmesi bekleniyor.

ESNAFIMIZ YENİ YER İÇİN MUTLU

Taşınma işlemlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgiler veren Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “Kurban Bayramı’ndan sonra taşınma işlemi gerçekleşecek. Şuanda 700 esnafımız var. Her birinin tezgah açacağı yerleri belirleme konusunda hesap kitap içerisindeyiz. Esnafımız yeni yerine geçeceği için oldukça mutlu” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER

 

Bugün 11:27 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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