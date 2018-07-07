Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesi D-100 karayolu yan yol mevkisinde yolcu otobüsünden indikten sonra Necmettin Erbakan üst geçidi altından karşıdan karşıya geçmek isteyen Sergen Şahin (18), yan yoldan Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Kahve idaresindeki 34 SY 9073 plakalı otomobilin kendisine çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sergen Şahin, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN
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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
İzmit Körfez Mahallesi yan yol mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Sergen Şahin, bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.
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Yorumlar
(1 )
Hamiyet Sahin - Allah acil şifa versin.gençliğine bağışlasın.Başımıza geldi.Zor durum.
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