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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmit Körfez Mahallesi yan yol mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Sergen Şahin, bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesi D-100 karayolu yan yol mevkisinde yolcu otobüsünden indikten sonra Necmettin Erbakan üst geçidi altından karşıdan karşıya geçmek isteyen Sergen Şahin (18), yan yoldan Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Kahve idaresindeki 34 SY 9073 plakalı otomobilin kendisine çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sergen Şahin, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(1)
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Hamiyet Sahin - Allah acil şifa versin.gençliğine bağışlasın.Başımıza geldi.Zor durum.

Yanıtla . 0Beğen 07 Temmuz 12:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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