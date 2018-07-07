Karamürsel'de kaçak çalışan yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden H.G'nin ikametine operasyon düzenledi. Ekipler, çalışma izinleri olmadığı halde ormanda çalıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu A.E. (35), D.J. (38), B.M. (26), Ş.M. (43), A.N. (41) ve M.K. (36) ile ev sahibi H.G'yi gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, H.G. ise savcılığa sevk edildi.