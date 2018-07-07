Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları fiziki takibin ardından Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden H.G'nin ikametine operasyon düzenledi. Ekipler, çalışma izinleri olmadığı halde ormanda çalıştığı tespit edilen Gürcistan uyruklu A.E. (35), D.J. (38), B.M. (26), Ş.M. (43), A.N. (41) ve M.K. (36) ile ev sahibi H.G'yi gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, H.G. ise savcılığa sevk edildi.
Bugün 11:56 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:48 TSİ )
Karamürsel'de kaçak çalışan yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı
Karamürsel ilçesinde çalışma izni olmadığı tespit edilen Gürcistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:56 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz