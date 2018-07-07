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Bugün 12:04 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:05 TSİ )

Kur'an kursu öğrencileri kahvaltılarını sahilde yaptı

Karamürsel Mürsel Paşa Camisi yaz kuran kursu öğrencileri kahvaltılarını sahilde yaptı.

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Karamürsel sahilinde simit, poğaça ve meyve suyundan oluşan kahvaltılıklarıyla piknik yapan öğrenciler, sahildeki oyun grupları ile parklarda doyasıya eğlendi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Mürsel Paşa Camisi İmamı Mecit Karakış, yaz kuran kurslarının önemine vurgu yaparak, "Eğer bugün camilerde çocuk cıvıltısı yoksa gelecek adına endişelenmek gerekir." dedi.

Karakış, sabah erkek öğrencileri, öğleden sonra da kız öğrencileri pikniğe getireceklerini belirterek, kursun yanı sıra çeşitli sosyal aktivitelerle etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.

Karakış, yaz kuran kursunda 4-6 yaş grup dahil olmak üzere 100 öğrencinin eğitim aldığını da sözlerine ekledi.

Bugün 12:04 TSİ - Eğitim

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