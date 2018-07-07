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İş yerinin bacası alev alev yandı 

Gölcük'te bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. 

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Gölcük'te bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. 
Yangın sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre iş yerinin bacasındaki yangını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı. 

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