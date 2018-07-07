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Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi rekonstrüksiyon projesi ile Dilovası’nda bulunan tarihi Demirciler Konağı’nı kente kazandırıyor. 

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Demirciler Mahallesi’ndeki tarihi yapıda rekonstrüksiyon çalışması yapıyor. Yapı özellikleri kullanılamaz hale geldiği için yıkılarak özgün yapısına göre tekrar inşa edilen konakta titiz çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapı bütünlüğü oluşan ve iç çalışmaları devam eden konağın tavan süslemeleri yapılarak, pencere imalatları tamamlandı. Geçmişin mimari üsluplarını günümüze taşıtan yapı tamamlandığında kente kazandırılan konaklar arasındaki yerini alacak. 
Yapıda dış cephede ahşap yalı baskı kaplama üzeri boya imalatı rötuş işleri devam ederken tavanlarda ahşap kaplama boya imalatı gerçekleştiriliyor. Yapının kapı montajı ve kalem işi motifleri sürüyor. Gömme dolapların atölye ortamında imalatına başlanacaktır. Merdiven imalatı ise şantiyede gerçekleştirilecek. 

1851 YILINDA İNŞA EDİLDİ


Demirciler Konağı olarak bilinen tarihi ev, aslına uygun olarak yeniden yapılıyor. Üç katlı yapının taban alanı yaklaşık 190 metrekare. Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler olarak kullanılıyordu. Üst katlarda ise 4 oda ve 2 sofa bulunuyor. 1851 yılında yapılmış olan konak uzun süredir kullanılmadığından bakımsızlıktan dolayı üst katları çökmüş durumdaydı. Bu nedenle yapı aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor. 

Bugün 13:02 TSİ - Kültür-Sanat

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