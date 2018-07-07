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O soygundaki son şüpheli yakalandı

İzmit Sanayi Mahallesinde bir banka şubesinin nakil aracının soyulması olayına karıştığı gerekçesiyle firari olarak aranan son şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmit Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokağında 19 Şubat 2018 günü meydana gelen olayda durdurduğu araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren banka para nakil aracı şoförü, otomobille kendisine yardıma gelen arkadaşıyla araçtaki güvenlik kamerasına sprey boya sıktıktan sonra araçtan bir para alarak kaçmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlılarının içinde bulunduğu araç, Sivrihisar Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulmuş, araçtaki B.M.Ç. ve R.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sahte kimlikle yakalandı


Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan arama ve kontrollerde valiz içinde 1 milyon 879 bin 900 TL para ile çok sayıda dekont ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına S.E. isimli kadın ve diğer 2 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya karıştığı tespit edilen ve yaklaşık 5 aydır aranan son şüpheli E.D. (33) isimli şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirilen ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan E.D., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 13:06 TSİ - Asayiş

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