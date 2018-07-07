İzmit Karabaş Mahallesi Osmanbey Geçidi yakınındaki elektrik panosunun üzerini yuva yapan sokak kedisini, çevredeki esnaf sahiplendi. Esnaf kedi için panonun üzerine kuru mama, yiyecek ve su bırakıyor. Kedi yiyecekleri yiyip, burada uyuyor. Kediyi görenler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekiyor. Esnafın, elektrik panosunun arkasındaki duvara astığı, 'Kedi Mahmut'un mekanı. Uyuyorum. Sessiz olun' uyarısı bulunan döviz de dikkat çekiyor.
Bugün 13:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:31 TSİ )
Kedi, elektrik panosunu yuva yaptı
İzmit'te elektrik panosunun üzerini mesken tutan sokak kedisine, çevredeki esnaf bakıyor. Kediyi mama ve su ile besleyen esnaf, panonun arkasındaki duvara da 'Kedi Mahmut'un mekanı. Uyuyorum. Sessiz olun' uyarısı bulunan döviz astı.
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Bugün 13:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz