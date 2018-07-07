Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Faruk Gergerlioğlu hakkında teröre destek suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş ardından gelişen olayların ardından Gergerlioğlu üniversitedeki görevinden ihraç edilmişti. Aradan geçen 1 yılın ardından Faruk Gergerlioğlu HDP Kocaeli milletvekili oldu. BBP İl Başkanı Serhat Duyar'da sosyal medya üzerinden Faruk Gergerlioğlu'nun 2.5 yıl hapis cezası olduğu ve milletvekilliğinin düşüreleceğini iddia etti. Duyar'ın bu paylaşımının ardından bazı sosyal medya hesapları tarafından tehdit edildi.

İşte Serhat Duyar'ın yapmış olduğu paylaşım

"Kentimizde de pkk'nın siyasi uzantısı hdp 1 Vekil çıkardı. pkk terör örgütünün propagandasını yapan bu suçtan 2,5 yıl mahkum olan ve aynı suçtan dolayı memuriyetten ihraç edilen Gergerlioğlu cezasının onaylanmasının ardından Vekilliği düşecektir, düşmelidir."

Serhat Duyar'ın twitter paylaşımı

Duyarın bu paylaşının ardından kendisine yönetilen tehditler

Kocaeli Sosyal Dayanışma hesabının paylaşımı:

Kocaeli Sosyal Dayanışma hesabının tehdit içeren paylaşımları

"Ulan faşist oğlu faşist senin babanın oylarıylamı seçildi.S*** git düşürülecekmiş sen hiç tokat yemedin herhalde seni Fethiyenin ortasında anırtırım sığır"

"Kocaeli HDP milletvekili Sayın Ö.Faruk Gergerlioğlu 90 bin oy ile seçilip alnının akıyla mazbatasını almıştır.Kendisi hakkında ileri geri konuşan başta BBP Kocaeli il başkanı Serhat Duyar başta olmak üzere terbiyesizlik yapanlara diyoruzki haddinizi bilin. @SerhatDyr41"

"Kendileri başkalarının etekleri altına saklananlar Halkın temsilcisini hazmedemiyorlar.Ömer hocamız kürt ve türk olmak üzere her kesimin oyunu almıştır ve bunu hazmedemeyen faşistler pislik atmaya başlamıştır.Buradan tekrar sesleniyoruz @SerhatDyr41 Serhat Duyar son olsun !"