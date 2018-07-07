Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:39 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:03 TSİ )

Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, sosyal medya hesabından HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşeceğini iddia etmesinin ardından yine sosyal medya aracılığıyla tehdit edildi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Faruk Gergerlioğlu hakkında teröre destek suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş ardından gelişen olayların ardından Gergerlioğlu üniversitedeki görevinden ihraç edilmişti. Aradan geçen 1 yılın ardından Faruk Gergerlioğlu HDP Kocaeli milletvekili oldu. BBP İl Başkanı Serhat Duyar'da sosyal medya üzerinden Faruk Gergerlioğlu'nun 2.5 yıl hapis cezası olduğu ve milletvekilliğinin düşüreleceğini iddia etti. Duyar'ın bu paylaşımının ardından bazı sosyal medya hesapları tarafından tehdit edildi.

İşte Serhat Duyar'ın yapmış olduğu paylaşım

"Kentimizde de pkk'nın siyasi uzantısı hdp 1 Vekil çıkardı. pkk terör örgütünün propagandasını yapan bu suçtan 2,5 yıl mahkum olan ve aynı suçtan dolayı memuriyetten ihraç edilen Gergerlioğlu cezasının onaylanmasının ardından Vekilliği düşecektir, düşmelidir."

Serhat Duyar'ın twitter paylaşımı

Duyarın bu paylaşının ardından kendisine yönetilen tehditler

Kocaeli Sosyal Dayanışma hesabının paylaşımı:

Kocaeli Sosyal Dayanışma hesabının tehdit içeren paylaşımları

"Ulan faşist oğlu faşist senin babanın oylarıylamı seçildi.S*** git düşürülecekmiş sen hiç tokat yemedin herhalde seni Fethiyenin ortasında anırtırım sığır"

"Kocaeli HDP milletvekili Sayın Ö.Faruk Gergerlioğlu 90 bin oy ile seçilip alnının akıyla mazbatasını almıştır.Kendisi hakkında ileri geri konuşan başta BBP Kocaeli il başkanı Serhat Duyar başta olmak üzere terbiyesizlik yapanlara diyoruzki haddinizi bilin.

"Kendileri başkalarının etekleri altına saklananlar Halkın temsilcisini hazmedemiyorlar.Ömer hocamız kürt ve türk olmak üzere her kesimin oyunu almıştır ve bunu hazmedemeyen faşistler pislik atmaya başlamıştır.Buradan tekrar sesleniyoruz Serhat Duyar son olsun !"

Bugün 13:39 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti seçimin faturasını CHP'ye kesti mask
İYİ Parti seçimin faturasını CHP'ye kesti
Erdoğan'dan AKP'ye yüzde 7 fırçası mask
Erdoğan'dan AKP'ye yüzde 7 fırçası
Baydin: Karamollaoğlu'na tahammülüm kalmadı mask
Baydin: Karamollaoğlu'na tahammülüm kalmadı
CHP Körfez’de büyük kriz! mask
CHP Körfez’de büyük kriz!
600 milletvekili bugün yemin edecek mask
600 milletvekili bugün yemin edecek
"13. Cumhurbaşkanı" ifadesi kaldırıldı mask
"13. Cumhurbaşkanı" ifadesi kaldırıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş! mask
Bagajda kızının cesedi varken annesini yemeğe götürmüş!
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
İş yerinde kendini astı mask
İş yerinde kendini astı
Servis aracından düşerek öldü mask
Servis aracından düşerek öldü
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL