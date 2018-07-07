Apartmanın 2. katından düşen çocuk yaralandı

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Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde Abdullah Narin (6), 4 katlı apartmanın 2. katından zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Narin'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.