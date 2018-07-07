Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde Abdullah Narin (6), 4 katlı apartmanın 2. katından zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Narin'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Bugün 14:30 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Apartmanın 2. katından düşen çocuk yaralandı
Körfez'de bir apartmanın ikinci kat balkonundan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:30 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz