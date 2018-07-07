Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grubuyla yaptığı toplantıda yeni kabinenin ne zaman açıklanacağını açıkladı. Eroğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00'de de kabineyi açıklayıp, hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacaklarını vurguladı.Şahsının başkanlığında Mecliste milletvekilleriyle, Külliye'de bakanlarla, genel merkezde yetkili kurullarındaki arkadaşlarıyla yakın iş birliği ve dayanışma içinde ülkeyi yöneteceklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece ülkemizi yıllardır patinaj yaptıran, sürekli krizlere, kaoslara, müdahalelere yol açan eski sistemi geride bırakarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış olacağız." dedi.
Bugün 16:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:30 TSİ )
Kabine ne zaman açıklanıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grubuyla yaptığı toplantıda yeni kabinenin Pazartesi günü saat 21:00'da açıklanacağını ifade etti.
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Bugün 16:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz