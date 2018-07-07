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Bugün 16:02 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:30 TSİ )

Kabine ne zaman açıklanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grubuyla yaptığı toplantıda yeni kabinenin Pazartesi günü saat 21:00'da açıklanacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grubuyla yaptığı toplantıda yeni kabinenin ne zaman açıklanacağını açıkladı. Eroğan, yeni  sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00'de de kabineyi  açıklayıp, hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacaklarını vurguladı.Şahsının başkanlığında Mecliste milletvekilleriyle, Külliye'de  bakanlarla, genel merkezde yetkili kurullarındaki arkadaşlarıyla yakın iş birliği  ve dayanışma içinde ülkeyi yöneteceklerini dile getiren Erdoğan, "Böylece  ülkemizi yıllardır patinaj yaptıran, sürekli krizlere, kaoslara, müdahalelere yol  açan eski sistemi geride bırakarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış  olacağız." dedi.

Bugün 16:02 TSİ - Siyaset

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